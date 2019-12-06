» نادرة.. روسية تلد 4 توأم من زوجها الخليجي

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متابعات - أمينة عبد العال

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مستشفى

روسية

خليجي

عماني

4 توائم

وضعت الروسية أولغا شولز من زوجها العماني" بدر الهشامي" 4 أطفال " ولدان وبنتان" دفعة واحدة في حالة وصفها الأطباء بالنادرة والتي تحدث مرة كل مليون حالة ولادة.

وبالرغم من أن الأكفال يتمتعون بصحة جيدة بعد ولادتهم الطبيعية إلا أن الأطباء بالمستشفي قرروا الإبقاء عليهم في الحضانات الخاصة بمدة أسبوعين،حتى يزيد وزنهم بالرغم من أن كل منهم يزن كيلو جرام ونصف.

وقال الأب " هذا حلم وأصبح حقيقة واقعة ، كنت أنتظر هذه اللحظة وقد كنت قلق جدا علي زوجتي وأطفالي لكنني بغاية السعادة".

وقالت سفيتلانا ستيبانوفا رئيس قسم الأمراض الأطفال حديثي الولادة " الأطفال بدأو يظهرون  شخصيتهم حيث ينامون بشكل طبيعي وعند الحاجة للطعام يأكلون بشكل طبيعي".

وعلق علي حالة الأم، كبير الأطباء في المستشفي ألكسندر إيزيفكوف قائلا" بالنسبة لحالة الولادة فهي الأولي من نوعها في المستشفي والأطفال تحت أشراف طبي دائم، والأم قريبة منهم كما أن الأب بقربهم"، حسبما نشرت

 

 


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