  • الجمعة 06 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر04:18 م
بحث متقدم
السراج

مصر تُخّير "السراج" بين فقدان شرعيته وهذا الأمر

سور خرساني علي كورنيش الإسكندرية

حقيقة بناء سور خرساني علي كورنيش الإسكندرية

دار الإفتاء المصرية

الإفتاء: تناول فنجان قهوة "عبادة".. في هذه الحالة

سكين

صادم.. مريض نفسى يمزق جسد والده

محمد الخشت

"الخشت" يزف خبرًا سار لطلاب جامعة القاهرة

عادل الجبير

تهدئة ثم تسوية.. السعودية تعلن خطوة جديدة مع "الحوثيين"

الشيخ محمد حسان

حقيقة وفاة الشيخ محمد حسان

ارشيف

15 ألف فلسطيني يصلون الفجر بـ "الإبراهيمي"

أبو تريكة

أبو تريكة: أبشر بـ " حي على الفلاح"

أبو بكر يهاجم وزير الأوقاف : توقف‎

وزير الأوقاف منفعلا :" كله لازم يشتغل"

أثناء نومه..

صادم.. مريض نفسى يمزق جسد والده

قضايا وحوادث

سكين
سكين

سارة أشرف

أخبار متعلقة
#

صادم.. يقتل والده وينتحر أسفل عجلات القطار

#

مفاجأة تقلب الموازين بواقعة قتل أمين الشرطة بالجزيرة

#

صادم.. يشعل النيران فى والده لهذا السبب

#

سبب فاضح وراء إشعال شاب النار في والده

مقتل

رجل

نوم

مزق

منوفية

أقدم أحد الأشخاص على التخلص من والده طعنا بسكين بمحافظة المنوفية، خلال نومه، وتوجه المتهم بعدها إلى مركز الشرطة، وسلم نفسه معترفًا بارتكابه الجريمة.

تلقى اللواء محمد ناجي مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد محمد عمارة مدير مباحث المنوفية، باستقبال مركز شرطة الباجور "أ، ج" 26 عامًا "مريض نفسي"، واعترف أمام الرائد هيثم النطاط ومعاونيه النقباء طاهر نجاح، ومحمد الشاعر، بقتل والدة "ج. ع" 57 عامًا موظف، بسبب الخلافات العائلية.

جرى تشكيل فريق بحث للوقوف على تفاصيل الحادث وأسبابها، وبسؤال أهل وجيران المجني عليه، أكدوا أن المتهم يعاني من مرض نفسي، وجرى عرضه على الأطباء دون فائدة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أحمد فؤاد نجم" و"الإسلاميون"!

محمود سلطان

دولة الشركات..(طلعت حرب) في إسرائيل

د. هشام الحمامي

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» حكم الصلاة بالمكياج...الإفتاء تحسم الجدل
» "بوتين" يتعرض لموقف مؤثر.. وهكذا تصرف
» هذه الشاشات " جاسوس منزلي" ..احذر منه
» بـ 120 ألف دولار.. قصة أغلى موزة في التاريخ
» " كرتونة البيض".. أرباح بـ 8 مليار دولار سنويا
» «كارتيرون» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة أول أغسطس
» بأمر المحكمة.. تشيلسي يعود لسوق الانتقالات
» وقفة احتجاجية أمام المصارف اللبنانية
» قتلي في تبادل لإطلاق النار في الولايات المتحدة
» مصرع ملكة جمال في حادث سير أليم
» نادرة.. روسية تلد 4 توأم من زوجها الخليجي

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    04:57 م

  • فجر

    05:16

  • شروق

    06:44

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس