» هذه الشاشات " جاسوس منزلي" ..احذر منه

06 ديسمبر 2019 - 02:39 م

حذر مكتب التحقيق الفيدرالي "إف بي آي" بمدينة بورتلاند في ولاية أوريجون الأمريكية، من الشاشات الحديثة والتي يطلق عليها " سمارتsmart"" لأنه يمكن ربطها بالانترنت، كما أنها من الممكن أن تجسس علي أصحاب المنزل من خلال الكاميرات الحديثة بها وقدرتها علي التواصل مع مواقع التواصل الاجتماعي .

وأشار المكتب في بيان له أن عدد من التليفزيونات الذكية الجديدة والتي تحتوي علي كاميرات مدمجة تصور وتسجل ما يدور حولها، ومن الممكن أن يشاهدك مصنعي التليفزيون ومطوري التطبيقات ويستمعون إليك عبر الكاميرات، حسبما أفادت " فوكس نيوز" الإخبارية.

ولحماية نفسك قال مكتب التحقيق الفيدرالي أن علي المستهلك أن يجري بحث علي الإنترنت عن نوع التليفزيون، ليعرف أكثر عن أنظمة الكاميرا والميكروفون والخصوصية.