الإفتاء: تناول فنجان قهوة "عبادة".. في هذه الحالة

06 ديسمبر 2019 - 02:40 م





أكد الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هناك أمورا ثلاثة ينبغي أن تتوافر في العمل كي يقبله الله تعالى من العبد.



وأوضح ضاف أحمد ممدوح، في لقائه على فضائية "إم بي سي 2"، أن أول هذه الأمور، هو أن يقصد بالعمل التقرب إلى الله، وثانيها، الإخلاص وقصد وجه الله، وثالثها أن يكون هناك متابعة والاستمرار فيه فهذا يعتبر توفيق من الله في عمل الخير وخاصة في أمور العبادات،.



وأشار إلى أن النية وظيفتها تمييز العادات من العبادات ولذلك لو شرب الإنسان فنجان قهوة فهي من الأمور المباحة، ولو نوى شربها كي تعينه على الإستيقاظ ليلا لإنهاء عمل ما أو أداء صلاة قيام الليل فصارت القهوة المباحة وسيلة تعين على الطاعة وهنا يكون ثوابها طاعة وعليها الجزاء والثواب.





