» "بوتين" يتعرض لموقف مؤثر.. وهكذا تصرف

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بوتين

الرئيس الروسي

موقف مؤثر

منتدى المتطوعين الدولي

تعرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى موقف مؤثر؛ أثناء  تحدثه مع متطوعة تدعى "تاتيانا" من جمهورية بورياتيا الروسية، حيث تحدثت إلى "بوتين" عن مشروعها، ثم سألته إذا يمكنه مساعدتها في طلبها الشخصي؛ حيث ترغب طفلتاها الصغيرتان بحضور فعاليات رأس السنة الاحتفالية القادمة في العاصمة موسكو.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس بوتين، في فعاليات "منتدى المتطوعين الدولي" في مدينة سوتشي الروسية، وتلقّى طلبات بعض روّاد التطوع على هامش المنتدى.

وكانت تاتيانا تبكي أثناء نطق طلبها الشخصي؛ ليعدها بوتين بتلبية طلبها، بحسب "روسيا اليوم".

وبعد انتهاء اللقاء والتقاط صورة جماعية مع المتطوعين عانق بوتين تاتيانا ودعاها شخصيا مع طفلتيها لحضور احتفالات رأس السنة المقبلة في "الساحة الحمراء" وتغطية نفقات الطريق والإقامة لها ولعائلتها.  


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