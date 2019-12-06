حقيقة بناء سور خرساني علي كورنيش الإسكندرية

06 ديسمبر 2019 - 02:51 م

تردد علي مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية شائعات عن إقامة سور خرساني علي طول شاطئ الإسكندرية يحجب رؤية البحر، إلا أن الحكومة نفت هذا الإجراء، حسما جاء في بيان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.

وأوضحت محافظة الإسكندرية أن السور الذي تم بناؤه هو عبارة عن تشوينات مؤقتة" بلوكات" من أجل سد الفجوات تحت طريق الكورنيش، دون إقامة أي أسوار وضمن المشروع الذي يتم تنفيذه أمام مجمع المحاكم بالمنشية من أجل حماية سور الكورنيش الأثري وطريق الكورنيش ومحطة الرمل بمنطقة المنشية.

وأضافت المحافظة في بيانها أن هذا المشروع يحمي أسوار الشاطئ من التآكل حيث سيتم إنشاء حائط بحري بطول 835 متر أمام مجمع المحاكم بالمنشية لسد الفجوات التي تظهر تحت طريق الكورنيش بتكلفة إجمالية 103 مليون جنيه، كما ستقوم الدولة بإنشاء 4 مشروعات أخري لجماية شواطئ الاسكندرية.