مصر تُخّير "السراج" بين فقدان شرعيته وهذا الأمر

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سامح شكري

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الوفاق

ندد وزير الخارجية سامح شكري، بالاتفاق الموقع حكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج، والحكومة التركية، موضحًا أنه يعقد الأوضاع.

جاء هذا في كلمة له بحوار روما، حيث دعا حكومة السراج إلى الالتزام باتفاق الصخيرات أو أن تفقد شرعيتها.

ويشارك "شكري" في النسخة الخامسة لمنتدى روما للحوار المتوسطى. وكانت كل من حكومة الوفاق والحكومة التركية قد وقعتا اتفاقًا حول ترسيم حدود مناطق النفوذ البحرية بين البلدين، يحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

 وفي كلمته بروما، شدد "شكرى" على أن ذلك الاتفاق يحدد صلاحيات السراج، مشيرًا إلى أن التهديد الإرهابي في ليبيا يتوسع ويهدد دول الساحل وليس فقط ليبيا نفسها.


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