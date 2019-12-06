  • الجمعة 06 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر07:01 م
بحث متقدم
أرشيف

أمطار على هذه المناطق.. طقس الـ48 ساعة القادمة

د. عمر عبد الكافي

صورة.. حريق هائل بمنزل الداعية «عمر عبدالكافي»

شكري

مصر تحسم الجدل حول تفاصيل "صفقة القرن"

الطبيبة الهندية

قصة تصفية المتهمين باغتصاب طبيبة وحرق جثتها.. من البداية للنهاية

هيثن زكي

الصحفيين ممنوعون من دخول مسجد «هيثم أحمد زكي».. تعرف على السبب

جورج وسوف

حقيقة وفاة «جورج وسوف» في سوريا

صلاح

«كلوب» يكشف سر استبعاد «صلاح» من ديربي «المرسيسايد»

أرشيفية

مصرع مصري بطريقة بشعة في الكويت

ولي العهد السعودي وعادل الجبير

«الجبير» تغير موقفنا من قطر مرهون بهذا الأمر

«لو راجل خس».. فنانون مهددون بالحبس بسبب «أبليكس»

«لو راجل كل».. فنانون مهددون بالحبس بسبب «أبليكس»

«مدبولي» للمسؤولين الجدد: سأتابع أداء المحافظ ونائبه

الحياة السياسية

مدبولي
مدبولي

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

«الحريري» يكشف أسباب الخلاف بين المعارضة والحكومة

#

«القومي للمرأة»: تعيين 7 نائبات للمحافظين بداية التمكين السياسي

#

بالأسماء.. حركة المحافظين الجدد

#

"إلغاء وزارة الاستثمار والإبقاء على مدبولي" بالتعديل الوزاري

المحافظين

مدبولى

البرنامج الرئاسي

نواب المحافظين

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، موجهًا كلمته للمحافظين الجدد ونائبيهم، عندما أتابع عمل كل محافظة، سأتابع أداء المحافظ ونائبه، والمسئوليات التي يتولاها النواب، وهناك اهتمام كبير من الرئيس بإنجاح هذه التجربة.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظين الذي عُقد اليوم الجمعة، بمقر رئاسة مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور رئيس المجلس.

وأضاف مدبولي: أن تعيين نواب للمحافظين من الشباب هي مبادرة مهم جداً اتخذتها القيادة السياسية والحكومة، ونجاح هذه المبادرة مهمتكم، مشيرًا إلى أن تعيين النواب الشباب تنفيذاً لإرادة القيادة السياسية لتأهيل جيل جديد من القيادات، وصفوف ثانية وثالثة من المسئولين.

كما وجه رئيس الوزراء التهنئة للمحافظين والنواب الجدد، وتمنى لهم التوفيق والنجاح، مُطالباً ببذل أقصى الجهود لتحقيق نتائج سريعة ومؤثرة لتحسين حياة المواطنين.

واستعرض مجلس المحافظين في اجتماعه اليوم التكليفات الصادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للمحافظين الذين أدوا اليمين الدستورية منذ أيام، والتي تعدُ خارطة طريق للمجلس بأكمله، يتم العمل على تنفيذها في إطار من التعاون والتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أحمد فؤاد نجم" و"الإسلاميون"!

محمود سلطان

دولة الشركات..(طلعت حرب) في إسرائيل

د. هشام الحمامي

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» القبض على شخص ينقب عن آثار بمعبد في البدرشين
» ننشر درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت
» جماهير الأهلي تتوافد على ملعب السلام
» انتحار أب لعجزه عن تجهيز ابنته للزفاف بكفر الشيخ
» سموحة يضرب موعدًا مع الزمالك بكأس مصر
» شابة تعرض جنينها للبيع بـ100 ألف جنيه بالجيزة
» ليستر سيتي يُمدد عقد مدربه حتى 2025
» صاحب الـ16 عامًا ينهي حياته شنقًا في بني سويف
» نتائج الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وأول أغسطس
» ذعر بعد اشتعال سيارة مواد بترولية على الطريق الدائري
» «جلال» يعلن قائمة المصري لمواجهة رينجرز بالكونفدرالية

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:17 ص

  • فجر

    05:16

  • شروق

    06:44

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس