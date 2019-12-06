"الحريري" يستنجد بـ"السيسي"

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لبنان

سعد الحريري

الحريرى

السيسي

اقتصاد لبنان

وجه رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، رسائل لعدد من قادة الدول بينهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمساعدة لبنان في أزمته الاقتصادية.

الرسائل التي وجهها :الحريري" طلب خلالها مساعدة لبنان بتأمين اعتمادات للاستيراد من هذه الدول، بما يؤمن استمرارية الأمن الغذائي والمواد الأولية للإنتاج لمختلف القطاعات، بحسب .سبوتينك".

وذكر "الحريري" أن هذا يأتي في إطار الجهود التي يبذلها، لمعالجة النقص في السيولة، وتأمين مستلزمات الاستيراد الأساسية للمواطنين.

الرسائل شملت من أطلق عليهم "رؤساء ورؤساء وزراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة".

وجاء منهم، الرئيس عبد الفتاح السيسي، الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ، الرئيس التركي رجب أردوغان، رئيس الوزراء الصيني لي كيكيانغ، رئيس الوزراء الإيطالي جيوسيبي كونتي، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وكان وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، قد وصف بلده بأنه أصبح "بطل العالم في النزوح واللجوء".

وأشار الوزيرفي كلمته خلال مؤتمر الحوارات المتوسطية في العاصمة الإيطالية اليوم،  إلى أن نسبة اللاجئين والنازحين الموجودين على الأراضي اللبنانية أصبحت حتى الآن تشكل 40 في المئة من عدد سكان البلاد.

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