» شابة تعرض جنينها للبيع بـ100 ألف جنيه بالجيزة

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الشرطة

الجيزة

شرطة الآداب

حمل سفاحًا

بيع جنين

شهدت منطقة العجوزة بمحافظة الجيزة واقعة مؤسفة، عندما عرضت إحدى الشابات التي تبلغ من العمر 22 عامًا، جنينها من السفاح للبيع عبر شبكة الإنترنت.

وطلبت الشابة مبلغ 100 ألف جنيه، من أجل بيعه، إلا أن رجال الشرطة ألقوا القبض عليها.

وكان عدد من ضباط مباحث الآداب، قد رصدوا قيام شابة بعرض طفل للبيع مقابل 100 ألف جنيه على شبكة الإنترنت.

ودلت التحريات على صحة الواقعة، وأن شابة تدعى ف ع، عمرها عمرها 22 سنة، ترغب ببيع طفل حملت به سفاحا للبيع.

وتنكر ضباط المباحث في هيئة مشترين وتواصلوا مع المتهمة وأبدوا رغبتهم في شرائه، واتفقوا معها على التقابل بميدان لبنان بمنطقة العجوزة.

وألقى القبض عليها وتبين أنها فتاة حامل في الشهر التاسع من السفاح، وقام أهلها بطردها فور علمهم بحملها خشية الفضيحة، ورفض والد الطفل الاعتراف به.

 وبعرضها على اللواء، خالد عبدالعزيز مدير الإدارة، أمر بتقديم جميع أوجه الرعاية له، وبالعرض على النيابة بالعجوزة قررت حبسها وإيداعها أحد المستشفيات تحت الحراسة المشددة.

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