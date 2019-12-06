» جماهير الأهلي تتوافد على ملعب السلام

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بدأت جماهير الأهلي في التوافد على ملعب السلام لمساندة فريقها أمام الهلال السوداني، والمقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم الجمعة، في إطار المرحلة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ووافقت الجهات الأمنية على حضور 15 الف متفرج لمباراة الأهلي والهلال السوداني، والذي تتولى شركة تذكرتي توزيع التذاكر للجماهير.

يذكر أن الأهلي تلقى خسارة في مستهل مشواره في مرحلة المجموعات أمام النجم الساحلي، بينما حقق الهلال الفوز على بلاتينيوم بطل زيمبابوي.


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