طرد السفير الليبي من اليونان بعد مذكرة التفاهم

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تركيا

ليبيا

اليوم الجمعة

مذكرة التفاهم

قامت اليونان، بطرد سفير حكومة الوفاق الوطني الليبية اليوم الجمعة، على خلفية إبرامها مذكرة تفاهم مع تركيا حول تحديد المناطق البحرية.

وخلال مؤتمر صحفي قال وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، إن أثينا منحت سفير حكومة الوفاق الوطني الليبية، محمد يونس المنفي، مهلة مدتها 72 ساعة لمغادرة اليونان، معتبرًا إبرام مذكرة التفاهم البحرية بين طرابلس وأنقرة "خرقا صارخا للقانون الدولي".

وأوضح ديندياس أن "هذا القرار تم اتخاذه بعد عدم تنفيذ الجانب الليبي الشروط التي تم وضعها" من قبل الحكومة اليونانية.

ووقعت حكومة الوفاق الوطني الليبية والحكومة التركية، يوم 27 نوفمبر الماضي، في مدينة اسطنبول، بحضور الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي، فايز السراج، على مذكرتين تنص أولهما على تحديد مناطق النفوذ البحري بين الطرفين، فيما تقضي الثانية بتعزيز التعاون الأمني بينهما.


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