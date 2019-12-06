«ماني» أفضل لاعب في ليفربول

06 ديسمبر 2019 - 06:26 م

توج ساديو ماني مهاجم فريق ليفربول والمنتخب السنغالي، بجائزة أفضل لاعب في صفوف الريدز عن شهر نوفمبر الماضي، بعد المستوى المميز في الدوري الإنجليزي.

وأحرز «ماني» خلال شهر نوفمبر 3 أهداف وصنع هدف لزملائه ليقود الريدز لمواصلة تصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة.

يذكر أن ليفربول يسعى للفوز بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الـ19 في تاريخه، حيث يحلق في الصدارة برصيد 43 نقطة يليه ليستر سيتي ثم يأتي في المركز الثالث مانشستر سيتي.



