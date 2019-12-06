  • الجمعة 06 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر09:27 م
بحث متقدم
الاهلى

بث مباشر.. مباراة الأهلي والهلال السوداني

الشيخ محمد حسان

بالفيديو.. محمد حسان يظهر ليرد على شائعة وفاته

بالوعات الصرف الصحى فى الشوارع.. القاتل الصامت

بالوعات الصرف الصحى فى الشوارع.. القاتل الصامت

أرشيف

أمطار على هذه المناطق.. طقس الـ48 ساعة القادمة

جماهير الاهلى

مفاجأة.. جماهير الأهلي تهتف ضد «الخطيب»

كاس الخليج

قرار قطري مفاجئ قبل مباراة السعودية والبحرين

د. عمر عبد الكافي

صورة.. حريق هائل بمنزل الداعية «عمر عبدالكافي»

شكري

مصر تحسم الجدل حول تفاصيل "صفقة القرن"

«لو راجل خس».. فنانون مهددون بالحبس بسبب «أبليكس»

«لو راجل كل».. فنانون مهددون بالحبس بسبب «أبليكس»

صلاح

«كلوب» يكشف سر استبعاد «صلاح» من ديربي «المرسيسايد»

العين يهزم الشارقة بهدفين ويتأهل لدور الـ4 لكأس الخليج

الرياضة

العين
العين

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

رسميًا.. تعديل موعد انطلاق «خليجي 24»

#

الدوري الإماراتي.. العين يمطر شباك الفجيرة بسباعية

#

الزمالك يتخطى المقاولون بهدفي «زيزو» و«ساسي»

#

الشوط الأول.. الزمالك يتقدم على المقاولون بهدفين

المصريون

الشارقة

العين

حقق فريق العين فوزًا صعبًا على نظيره الشارقة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، ليتأهل الأول إلى نصف نهائي بطولة كأس الخليج العربي الإماراتي.

تقدم الشارقة عن طريق البرازيلي إيجور كورنادو من ضربة جزاء في الدقيقة الثامنة، قبل أن يدرك التوجولي لابا كودجو هدف التعادل للعين في الدقيقة 28، وفي الدقيقة 87 سجل بندر الأحبابي الهدف الثاني للعين، ليحجز فريقه بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي.

وفي المباراة الثانية، أحرز حبيب عبد الله لاعب النصر هدف المباراة الوحيد لفريقه في شباك الفجيرة في الدقيقة 44 من عمر المباراة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أحمد فؤاد نجم" و"الإسلاميون"!

محمود سلطان

دولة الشركات..(طلعت حرب) في إسرائيل

د. هشام الحمامي

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» تفاصيل جلسة وزير الرياضة مع محمد إيهاب
» الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًا بشأن هؤلاء
» أبطال أفريقيا.. الرجاء يقتنص فوزًا غاليًا أمام فيتا كلوب
» أرامكو تسجل رقما تاريخيًا من عملية الطرح الاولي
» القبض على شخص ينقب عن آثار بمعبد في البدرشين
» ننشر درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت
» مصرع مصري بطريقة بشعة في الكويت
» «لو راجل كل».. فنانون مهددون بالحبس بسبب «أبليكس»
» انتحار أب لعجزه عن تجهيز ابنته للزفاف بكفر الشيخ
» سموحة يضرب موعدًا مع الزمالك بكأس مصر
» ذعر بعد اشتعال سيارة مواد بترولية على الطريق الدائري

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:17 ص

  • فجر

    05:16

  • شروق

    06:44

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس