قرار قطري مفاجئ قبل مباراة السعودية والبحرين

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خليجي 24

قررت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الخليجي «خليجي 24» المقامة حاليًا في دولة قطر نقل المباراة النهائية للبطولة التي ستجمع السعودية مع البحرين إلى ملعب آخر. 

وقررت اللجنة نقل المباراة النهائية المقرر إقامتها في السابعة مساء الأحد المقبل إلى ملعب الدحيل بدلا من خليفة الدولى دون إبداء أسباب وراء اتخاذ هذا القرار المفاجئ.

يذكر أن المنتخب السعودي تأهل إلى نهائي البطولة بعد الفوز على قطر بهدف دون رد، بينما يتواجد البحرين في المباراة النهائية للمرة الأولى في التاريخ بعد عبور العراق بركلات الترجيح.


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