«أجاي» يقود هجوم الأهلي أمام الهلال السوداني

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أعلن الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، تشكيل فريقه لمواجهة الهلال السوداني، المقرر انطلاقها في التاسعة مساء اليوم الجمعة على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمود وحيد، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية، رمضان صبحي، مجدى أفشة.

خط الهجوم: جونيور أجاي، حسين الشحات، وليد سليمان.


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