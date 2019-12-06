» تفاصيل جلسة وزير الرياضة مع محمد إيهاب

06 ديسمبر 2019 - 08:37 م

حرص أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على عقد جلسة مساء اليوم الجمعة مع اللاعب محمد إيهاب بطل المنتخب المصري لرفع الأثقال.

وأكد وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة حريصة على مصلحة جميع لاعبي المنتخبات الوطنية في مختلف اللعبات وفى مقدمتهم اللاعبين الذين رفعوا علم مصر وحققوا ميداليات ومراكز متقدمة في البطولات العالمية والدورات الأوليمبية وذلك من خلال التنسيق والرقابة والمتابعة لأداء الاتحادات الرياضية واللجنة الأوليمبية المصرية.

وأوضح الدكتور أشرف صبحى للاعب المنتخب المصري لرفع الأثقال أن الوزارة ستقدم له كل الدعم الممكن خلال الفترة المقبلة سواءً كان لاعبًا أو مدربًا أو شريكًا أساسيًا في منظومة رياضة رفع الأثقال المصرية.

وكشف وزير الرياضة للاعب محمد إيهاب أنه سيعمل خلال الفترة المقبلة بالجهاز الفني للمنتخبات الوطنية المصرية لرفع الأثقال، فضلًا عن عمله ضمن المنظومة الفنية التي تدير المشروع القومى للناشئين والموهبة الذي تنفذه الوزارة في مختلف اللعبات ومنها رفع الأثقال.

وأشار صبحي إلى أن الوزارة ستوفر للاعب وغيره من لاعبي رفع الأثقال جميع الفرص للتدريب والتأهيل في مختلف مجالات التغذية والمنشطات وعلم التدريب الرياضي وسيتم إقامة معسكرات تدريبية وتأهيلية لهم خارج مصر.

ومن جانبه، توجه اللاعب محمد إيهاب بالشكر الوافر لوزير الشباب والرياضة على وقوفه إلى جانبه منذ بداية المشكلة وحتى الآن، مثنيًا على الجهود التي بذلتها الوزارة واللجنة الأوليمبية المصرية لحل المشكلة.

ومن المقرر أن يتم تشكيل لجنة علمية تختص بدراسة كيفية تقديم الدورات التدريبية والتأهيلية المختلفة لبطل مصر في رفع الأثقال اللاعب محمد إيهاب، فضلًا عن استكمال دراسته العلمية الرياضية كمشروع قومى للوزارة لإعداد مدربين وطنيين لرفع الأثقال يتم إعدادهم بشكل علمي ومنهجي.