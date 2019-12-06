مفاجأة.. جماهير الأهلي تهتف ضد «الخطيب»

06 ديسمبر 2019 - 08:48 م

هاجمت الجماهير المتواجدة بملعب السلام، محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي قبل مواجهة الفارس الأحمر للهلال السوداني، في إطار منافسات المرحلة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

جاءت هتافات الجماهير الحمراء قُبيل انطلاق المباراة كالتالي: «إفهم بقى يا عم.. جمهور الأهلي أهم» و«حسن حمدي قُل للخطيب.. جمهور الأهلي أحسن لاعيب».

يذكر أن الأهلي تلقى خسارة مفاجئة في بداية مشواره بدور المجموعات أمام النجم الساحلي التونسي، بهدف دون رد، والتي جمعت الجانبين على الملعب الأوليمبي برادس.