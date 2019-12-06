  • الجمعة 06 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:41 م
بحث متقدم
الأهلي

الأهلي يهزم الهلال السوداني ويستعيد توازنه في دوري الأبطال

وزارة الإعلام

هذه شروط عودة وزير الإعلام

الدولار مقابل الجنيه

بالأرقام.. تعرف على أسعار الدولار أمام الجنيه في ختام التعاملات

الشيخ محمد حسان

بالفيديو.. محمد حسان يظهر ليرد على شائعة وفاته

بالوعات الصرف الصحى فى الشوارع.. القاتل الصامت

بالوعات الصرف الصحى فى الشوارع.. القاتل الصامت

أرشيف

أمطار على هذه المناطق.. طقس الـ48 ساعة القادمة

د. عمر عبد الكافي

صورة.. حريق هائل بمنزل الداعية «عمر عبدالكافي»

شكري

مصر تحسم الجدل حول تفاصيل "صفقة القرن"

«لو راجل خس».. فنانون مهددون بالحبس بسبب «أبليكس»

«لو راجل كل».. فنانون مهددون بالحبس بسبب «أبليكس»

كاس الخليج

قرار قطري مفاجئ قبل مباراة السعودية والبحرين

بالأرقام.. تعرف على أسعار الدولار أمام الجنيه في ختام التعاملات

مال وأعمال

الدولار مقابل الجنيه
الدولار مقابل الجنيه

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

تباين بأسعار الدولار أمام الجنيه في التعاملات المسائية

#

الدولار يتراجع أمام الجنيه اليوم الثلاثاء

#

تراجع سعر الدولار في عدد من البنوك اليوم الثلاثاء

#

الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه

استقر سعر الدولار في مصر أمام الجنيه، اليوم الجمعة، في ماكينات الصراف الآلي ومنافذ المطارات عند إغلاق أسعار أمس الخميس، وسجل متوسط السعر على شاشات البنك المركزي عند 16.07 جنيه للشراء و16.17 جنيه للبيع.

سعر للدولار

جاء أعلى سعر للدولار لدى مصرف أبوظبي الإسلامي، مسجلا 16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع.

فيما سجلت شاشات البنك الأهلي المصري -أكبر البنوك المصرية- أقل سعر للدولار، حيث سجلت 16.06 جنيه للشراء و16.16 جنيه للبيع، وهو السعر ذاته في بنوك مصر والعربي الأفريقي وبلوم والبركة والبنك الأهلي اليوناني.

وهيمن سعر 16.08 جنيه للشراء و16.18 جنيه للبيع على الدولار في 6 بنوك هي: قناة السويس والمصرف المتحد والشركة المصرفية العربية الدولية وعودة وبيريوس والمصري الخليجي.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أحمد فؤاد نجم" و"الإسلاميون"!

محمود سلطان

دولة الشركات..(طلعت حرب) في إسرائيل

د. هشام الحمامي

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» موعد مباراة الزمالك أمام أول أغسطس والقنوات الناقلة
» بالأرقام.. أسعار الذهب تشهد استقرارًا في ختام الأسبوع
» وائل جمعة يطالب برحيل ثنائي الأهلي
» الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًا بشأن هؤلاء
» تفاصيل جلسة وزير الرياضة مع محمد إيهاب
» أرامكو تسجل رقما تاريخيًا من عملية الطرح الاولي
» الترسانة يتخطى إنبي بالكأس ويتأهل لمواجهة الأهلي
» القبض على شخص ينقب عن آثار بمعبد في البدرشين
» مفاجأة.. جماهير الأهلي تهتف ضد «الخطيب»
» مصرع مصري بطريقة بشعة في الكويت
» هذه شروط عودة وزير الإعلام

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:17 ص

  • فجر

    05:16

  • شروق

    06:44

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس