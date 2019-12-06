» وائل جمعة يطالب برحيل ثنائي الأهلي

06 ديسمبر 2019 - 09:55 م

طالب وائل جمعة، مدافع الأهلي والمنتخب الوطني السابق إدارة النادي الأهلي برحيل الثنائي جونيور أجايى ووليد أزارو والتعاقد مع أجنبي أخر يستطيع أن يقدم مستوى أفضل.

وقال «جمعة»، تحدثت مع إدارة الأهلي بشأن مستوى المحترفين، مضيفًا أن علي معلول أفضل الأجانب بالفريق، فهو أفضل ظهير أيسر في إفريقيا.

وتابع، المالي أليوم ديانج لاعب صغير السن ويمكنه يقدم المطلوب منه ولكن على المدى البعيد.

يذكر أن الأهلي يتقدم على الهلال السوداني في الشوط الأول بنتيجة 0/2.