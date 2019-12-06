توفيق عكاشة: الحرب العالمية الثالثة على الأبواب وهذا هو الدليل

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توفيق عكاشة
توفيق عكاشة

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أكد الإعلامي توفيق عكاشة، أن حلف الناتو أصيب بالشيخوخة الكبرى كما وصفه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون،  مشيرا إلى أن أحد القادة العسكريين في فرنسا هو من قام بتأسيس حلف شمال الأطنطي وفي مقابل ذلك أسس الاتحاد السوفيتي حلفا آخر.
وأوضح "عكاشة"، خلال برنامج  "مصر اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة" مساء الجمعة، أن فكرة حلف الناتو خرجت من فرنسا، وأن فرنسا الآن هي من تتحدث أن الحلف أصبح غير مؤثرا. 
وأشار "عكاشة" إلى أن فرنسا من الدول ذات الثقافة والجمال والاقتصاد الغزير، متوقعًا أن يكون هناك حرب عالمية ثالثة خلال الخمس سنوات القادمة في الفترة ما بين 2020 إلى 2025.

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