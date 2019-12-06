توفيق عكاشة: الحرب العالمية الثالثة على الأبواب وهذا هو الدليل

وأوضح "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة" مساء الجمعة، أن فكرة حلف الناتو خرجت من فرنسا، وأن فرنسا الآن هي من تتحدث أن الحلف أصبح غير مؤثرا.

وأشار "عكاشة" إلى أن فرنسا من الدول ذات الثقافة والجمال والاقتصاد الغزير، متوقعًا أن يكون هناك حرب عالمية ثالثة خلال الخمس سنوات القادمة في الفترة ما بين 2020 إلى 2025.