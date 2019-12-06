» منفذ إطلاق النار بقاعدة فلوريدا "طالب سعودي"

06 ديسمبر 2019 - 10:00 م

نقلت وكالة "أسوشيتيد برس" عن مسؤول أمريكي قوله، إنّ منفذ إطلاق النار بالقاعدة العسكرية في ولاية فلوريدا الجمعة، "طالب طيران سعودي الجنسية".



وقال المسؤول ـ لم يتم الكشف عن هويته ـ أنّ "طالب طيران يحمل الجنسية السعودية، نفذ إطلاق بالقاعدة الجوية ـ البحرية بفلوريدا".

وأضاف أن "السلطات تحقق فيما إذا كان الحادث مرتبطا بالإرهاب"، بحسب المصدر ذاته.

وقُتل مطلق النار أثناء الهجوم الذي أودى بحياة 3 أشخاص آخرين، وإصابة 7 بجروح، داخل مبنى تعليمي بالقاعدة في مدينة بينساكولا، حسب المصدر ذاته.

وتضم القاعدة 16 ألف عسكري وأكثر من 7 آلاف و400 مدني.

وتعتبر مركز تدريب أول لطياري البحرية، وتعرف بأنها "مهد طيران سلاح البحرية"، كما أنها تستقبل طلاب من كافة أنحاء العالم.

ويعد إطلاق النار في فلوريدا، الثاني خلال هذا الأسبوع الذي يقع في قاعدة عسكرية.