السويد.. جائزة "نوبل البديلة" لأربعة فائزين لعام 2019

06 ديسمبر 2019 - 10:20 م

أعلنت مؤسسة "رايت ليفليهود" السويدية، منح جائزتها السنوية التي تعرف باسم "جائزة نوبل البديلة"، إلى أربعة فائزين بها للعام 2019.



وخلال احتفالية أقيمت مساء الخميس، في العاصمة السويدية ستوكهولم بالمناسبة الأربعين لتأسيس الجائزة، منحت لجنة التحكيم الجائزة للناشطة السويدية في مجال المناخ غريتا تونبرج (16 عاما).

وكذلك تم منحها للناشطة اميناتو حيدر، من إقليم الصحراء، والناشط البرازيلي ديفي كوبيناوا، إضافة إلى المحامية الصينية جو جيمانمي، بسبب نضالها في مجال حقوق المرأة في الصين.

ووصفت اللجنة القائمة على الجائزة الناشطة في مجال المناخ "تونبرج"، بأنها ساهمت في حث المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات عاجلة في قضايا تتعلق بحماية المناخ.

فيما وصفت اللجنة المانحة للجائزة، دور الحقوقية الصينية، بـ"الرائد في مجال الدفاع عن حقوق المرأة في الصين، ولم تتمكن من الحضور لاستلام جائزتها دون معرفة الأسباب".

يذكر أن مؤسسة "رايت ليفليهود" تأسست عام 1980 من قبل مؤسسها السويدي الألماني جاكوب فون اويكسوكول، من أجل منح جائزتها للأشخاص الذين تم تجاهلهم من قبل جائزة نوبل الأصلية.

وتمنح الجائزة للأشخاص والمنظمات التي تدافع عن حقوق الإنسان والبيئة والسلام والصحة والتنمية المستدامة والتعليم.

وتبلغ قيمة الجائزة ثلاثة ملايين كرونة سويدية (حوالي 350 ألف دولار) يتقاسمها أربعة فائزين كل عام.