» أغرب تعليق لـ"أديب" على جرارات السكة الحديد الجديدة

07 ديسمبر 2019 - 12:20 ص

أعرب الإعلامي عمرو أديب عن سعادته البالغة لوصول 10 جرارات سكة حديد ضمن صفقة جنرال إليكتريك الأمريكية لميناء الإسكندرية، قائلا: "حاجة تفرح، وحاسس أني اشتريت عربية جديدة، أو هاخد الجرار أعمل به خمسات في بيتنا".



وأوضح "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع على فضائية mbc مصر، اليوم الجمعة، أن هذا العدد من الجرارات هو ضمن صفقة حصول مصر على 100 جرار، قائلا: "ربنا يستر بس ومحدش يحدفهم بالطوب"، مشيرا إلى أن مصر تستحق التنمية في المجالات المختلفة.

