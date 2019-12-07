وزيرة الصحة تكشف تفاصيل اجتماعها مع ممثلي نقابة الأطباء

07 ديسمبر 2019 - 12:40 ص

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أنها التقت بوفد من نقابة الأطباء برئاسة نقيب الأطباء، بحضور وفدًا من لجنة الصحة، وعدد من قيادات وزارة الصحة بمجلس الوزراء لمناقشة أزمة التكليف.



وأوضحت "زايد"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، أن الاجتماع كان مثمرًا، واستمر 4 ساعات، وتقرر عقد اجتماع مع الأطباء الذين سيتم تكليفهم يوم الأربعاء 12 ديسمبر لشرح النظام الجديد لهم.

