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هذا هو الهدف الحقيقي من نشر أخبار الانتحار في مصر

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دراسة: مضادات الاكتئاب تسبب الانتحار
دراسة: مضادات الاكتئاب تسبب الانتحار

المصريون ـ متابعات

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أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن دهشته من انتشار أخبار تفيد بأن هناك ارتفاع في عدد حالات الانتحار في مصر، مشيرًا إلى أن هناك نغمة سائدة تروج أن المصريين ينتحرون من القهر، والفقر.
وأوضح "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، أنه لو سيتم تقدير حجم ظاهرة الانتحار بالأرقام، فإن عدد المنتحرين في إنجلترا أكبر من عدد المنتحرين في مصر، متسائلا: "هل هذا يعني أن من يعيشون في إنجلترا مقهورين؟".
ولفت إلى أنه لا يرى أن هناك مانع من الاعتراف أن الوضع الاقتصادي في مصر صعبا، لافتًا إلى أن هناك قنوات ذات سمعة إعلامية كبيرة تصدر صورة أن البشر ينتحرون في مصر،
واختتم "أديب" تصريحاته بالقول أنه لا يوجد تقدير لعدد المنتحرين في مصر، وإنما هو محاولة لتصدير حالة من اليأس.

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