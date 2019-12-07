سر هجوم جماهير الأهلي على الخطيب أثناء مباراة الهلال

07 ديسمبر 2019 - 05:43 ص

شنت جماهير الأهلي هجوما شرسا على محمود الخطيب - رئيس النادي - أثناء مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا.



وجاء هجوم جمهور الأهلي على الخطيب ومجلسه بسبب المضايقات التي تعرض لها المشجعون أثناء المباراة فضلا عن سحب أدوات التشجيع منهم.



ونزل الخطيب إلى أرضية الملعب بين الشوطين وذهب إلى الجماهير وحياهم ، حيث هتفت له الجماهير "بيبو بيبو".



وفاز الأهلي على الهلال بهدفين مقابل هدف في منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.



