» فنانة شهيرة: ابنتي مسيحية مثلي ومسلمة مثل والدها الذي لا يعترض

07 ديسمبر 2019 - 05:52 ص

أكدت الفنانة كارول سماحة أنها لا تتضايق من الشتائم والاتهامات التي تتلقاها عبر مواقع التواصل الاجتماعي .



وقالت "كارول" خلال مؤتمر "نساء على خط التحرش" الذي أقيم في الأردن ، إن ابنتها "تاليا" تعيش بديناتين ، مضيفة : تقول لي "باسم الآب والابن والروح القدس" ، ثم تقول لي "الله أكبر".



وأضافت: "هي تعيش بديناتين ، وهذا هو التعايش الحقيقي ، و والدها لا يمانع هذا الأمر".



وتابعت: الجمهور يهاجمني ويطلب مني أن تكون مسلمة مثل والدها لكن والدها نفسه لا يمانع أن تعيش بديانتين.



ويذكر أن كارول سماحة متزوجة من رجل الأعمال وليد مصطفى.



