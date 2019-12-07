» فنانة شهيرة: ابنتي مسيحية مثلي ومسلمة مثل والدها الذي لا يعترض

أحمد عادل شعبان
أكدت الفنانة كارول سماحة أنها لا تتضايق من الشتائم والاتهامات التي تتلقاها عبر مواقع التواصل الاجتماعي .
وقالت "كارول" خلال مؤتمر "نساء على خط التحرش" الذي أقيم في الأردن ، إن ابنتها "تاليا" تعيش بديناتين ، مضيفة : تقول لي "باسم الآب والابن والروح القدس" ، ثم تقول لي "الله أكبر".
وأضافت: "هي تعيش بديناتين ، وهذا هو التعايش الحقيقي ، و والدها لا يمانع هذا الأمر".
وتابعت: الجمهور يهاجمني ويطلب مني أن تكون مسلمة مثل والدها لكن والدها نفسه لا يمانع أن تعيش بديانتين.
ويذكر أن كارول سماحة متزوجة من رجل الأعمال وليد مصطفى.
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