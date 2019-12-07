  • السبت 07 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر09:27 ص
بحث متقدم
الشمراني

آخر ما كتبه الشاب السعودي قبل تنفيذ هجومه على القاعدة الأمريكية

تامر أمين

تامر أمين يصف فتيات السوشيال ميديا بـ3 ألفاظ خارجة

مرتضى منصور

الزمالك يفسخ تعاقده مع نجمه: مستفدناش منك حاجة

خناقة

كشف سر خناقة رامي ربيعة وأحمد فتحي بعد مباراة الهلال

الخطيب

سر هجوم جماهير الأهلي على الخطيب أثناء مباراة الهلال

دراسة: مضادات الاكتئاب تسبب الانتحار

هذا هو الهدف الحقيقي من نشر أخبار الانتحار في مصر

السيارة الكهربائية

الكشف عن سعر السيارة الكهربائية المصرية ومميزاتها

سلمان وترامب

هذا ما قاله الملك سلمان لترامب عن منفذ هجوم فلوريدا

عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على اتفاق تركيا وليبيا المثير للجدل

توفيق عكاشة

توفيق عكاشة: الحرب العالمية الثالثة على الأبواب وهذا هو الدليل

تامر أمين يصف فتيات السوشيال ميديا بـ3 ألفاظ خارجة

الصفحة الأخيرة

تامر أمين
تامر أمين

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

تامر أمين: عاوزين عدل مش حنية

#

تعليق ناري لـ"أمين" على فضيحة فيديوهات "جوهرة" الإباحية

#

المالية توضح حقيقة تطبيق الضرائب علي محادثات "السوشيال ميديا"

#

شقيق هيثم أحمد زكي يثير غضب رواد السوشيال ميديا

تامر أمين

جوهرة

شن الإعلامي تامر أمين هجوما شرسا على فتيات السوشيال ميديا اللواتي ينشرن مقاطع فيديو غير لائقة .

وقال "أمين" في برنامجه "آخر النهار" : لما كنت بتكلم مع حضراتكم عن مقاطع الفيديو المخلة الخاصة بالراقصة جوهرة ، كلمني صديق و فرجني بلاوي على السوشيال ميديا لفتيات .. سوري طالعين قدام الناس (ملط) .. بينزلوها هزار أو لمواقع التعارف والحاجات (السيكو سيكو) دي .

وأضاف: كنت متوقع إن فيه مبالغة في الكلام لأني معنديش حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي ، دا فيه أفلام جنسية كاملة من فتيات عائلات محترمات.

وتابع: السوشيال ميديا على راسي لما تبقى لتبادل المعلومات أو التعارف المحترم إنما الحاجات الشمال دي لا.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أحمد فؤاد نجم" و"الإسلاميون"!

محمود سلطان

دولة الشركات..(طلعت حرب) في إسرائيل

د. هشام الحمامي

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» حازم إمام: نجم الأهلي سيصبح أفضل لاعب في مصر
» رسالة نارية من رضا عبد العال لنجم الأهلي: أنت هجاص
» أحمد فهمي يجري جراحة خطيرة .. وهما الزاهد تبكي
» صلاح الدين: رأيت فايلر يعاقب لاعبي الأهلي لهذا السبب
» فنانة شهيرة: ابنتي مسيحية مثلي ومسلمة مثل والدها الذي لا يعترض
» صورة.. حريق هائل بمنزل الداعية «عمر عبدالكافي»
» بالفيديو.. أول ظهور لبطل فيلم «تيتانيك» بعد سنوات
» أغرب تعليق لـ"أديب" على جرارات السكة الحديد الجديدة
» الرئيس الفلسطيني: المستشفى الأمريكي في غزة "لن يمر"
» الإسلام يتصدر قائمة الأديان الأسرع نمواً في النرويج
» منفذ إطلاق النار بقاعدة فلوريدا "طالب سعودي"

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:51 ص

  • فجر

    05:17

  • شروق

    06:45

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس