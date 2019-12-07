آخر ما كتبه الشاب السعودي قبل تنفيذ هجومه على القاعدة الأمريكية

أحمد عادل شعبان
كشفت وكالة "فرانس برس" عن أغرب ما قاله منفذ الهجوم على إحدى القواعد الأمريكية بولاية فلوريدا.
وقالت وكالة فرانس برس إن منفذ الهجوم المدعو "محمد الشمراني" ، كتب على حسابه بـ"تويتر" قبل الهجوم: أمريكا كلها تحولت إلى أمة للشر .. وأنا ضد الشر.
وأضاف: لست ضدك لأنك أمريكي ولا أكرهك بسبب حرياتك .. أنا أكرهك لأنك يوميا تدعم وتمول الجرائم ، وترتكبها ، ليس فقط ضد المسلمين لكن ضد الإنسانية بأكملها.|
وقُتل الشمراني ضمن 4 آخرين بعد قيامه بإطلاق النار على 3 من الأمريكيين داخل قاعدة بفلوريدا.
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