وزيرة الصحة عن نظام التكليف: "مش قرآن"

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كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، عن لقاء جمع بينها وبين وفد من نقابة الأطباء برئاسة نقيب الأطباء، وعدد من قيادات وزارة الصحة بمجلس الوزراء لمناقشة أزمة التكليف.

وأضاف "زايد"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، قائلاً: "الاجتماع كان مثمرًا، واستمر 4 ساعات، وتقرر عقد اجتماع مع الأطباء الذين سيتم تكليفهم يوم الأربعاء 12 ديسمبر لشرح النظام الجديد لهم.

وتابع أن قانون مزاولة المهنة الذي تم تغيره يشترط إجراء تقييم للطبيب كل 5 سنوات، موضحة أنه سيتم إرسال نظام التكليف مكتوب للنقابة للإطلاع، معقبة: "النظام مش قرآن، ويمكن تعديله، وأي حاجة لصالح الطبيب هنعملها، ويهمني الطبيب والمريض المصري".

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