» "هل يجوز للمرأة طلب الطلاق".. أزهري: في حالة واحدة

07 ديسمبر 2019 - 09:34 ص

رد الدكتور محمد أبو بكر، أحد علماء الأزهر الشريف، على سؤال مفاده: متى يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق.

وأجاب "أبو بكر" خلال لقائه في برنامج "وبكرة أحلى" على فضائية "النهار"، بأنه لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها من غير سبب، ولا يجوز أن تطلب الطلاق إلا عند وجود ما يدعو إلى ذلك، مثل سوء العشرة من الزوج.

وأوضح أنه لا يجوز للزوجة أن تقول "حسبي الله ونعم الوكيل" في وجه زوجها، الذي حارب من أجل أن تكون معه، مؤكدًا إلى أن قول "حسبي الله ونعم الوكيل"، وتفويض الأمر لله تعالى، يكون في المطلق على العموم، وليس في وجوه الذين يقع الظلم منهم.