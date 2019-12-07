المغامسي عن الشاب مطلق النار في فلوريدا: لا يمثل إلا نفسه

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قال صالح المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة إن الشاب السعودي المتهم بإطلاق النار على قاعة عسكرية في فلوريدا لا يمثل إلا نفسه.

وكتب المغامسي على حسابه في تويتر:  "ما قام به الطالب السعودي من قتل وإطلاق نار في (فلوريدا) لا يقرّهُ الشرع، وينكره العقل، وتأباه الأعراف، وهو بهذا العمل لا يمثّلُ إلا نفسه".

وأضاف أننا كلنا خلف قيادتنا الرشيدة المناوئة للإرهاب بكل صوره وأشكاله وأمكنته.

يأتي هذا عقب قيام شاب سعودي بإطلاق النار على قاعدة عسكرية في فلوريدا، والذي أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.

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