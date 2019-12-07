فى عيد ميلاد بسمة.. تواجه هجوما بسبب ديانة جدها اليهودى

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بسمة
بسمة

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بسمة

جدها اليهودي

نولة درويش

يوسف درويش

تحتفل الفنانة بسمة، اليوم السبت، بعيد ميلادها الـ43، حيث ولدت في مثل هذا اليوم عام 1976، لأب يعمل بالصحافة، وأم تدافع عن حقوق المرأة، أما جدها لأمها فهو السياسي يوسف درويش مؤسس الحزب الشيوعي المصري.

ومنذ دخول بسمة الوسط الفني، طالتها الكثير من الأقاويل بسبب ديانة جدها من أمها اليهودية، حتى خرجت والدتها الباحثة الحقوقية، نولة درويش، لتدافع عن أبيها السياسي يوسف درويش مؤسس الحزب الشيوعي المصري، قائلة: لقد عشت في منزل لا يفرق بين أي شخص بسبب ديانته، موضحة أن والدها رباها على ذلك، وهي ربت ابنتها بسمة على نفس الطريقة ولا تعرف سر تجريح البعض لابنتها.

وأضافت نولة درويش في برنامج "صاحبة السعادة"، أن والدها كان مصريًا وأنه أفنى حياته من أجل العمال المصريين، مشيرة إلى أن هناك خلطًا مستمرًا بين اليهودية والصهيونية، ما يسبب هذه الأزمة الكبيرة في المجتمع المصري.

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