كامل الوزير: مستعد لتدريب المنتخب الوطني

07 ديسمبر 2019 - 10:15 ص

مازح الإعلامي عمرو أديب، المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، قائلاً: "يا فندم لو حضرتك تدربلنا المنتخب الوطني جايز ربنا ينصرنا"، ومن رد المهندس كامل الوزير، مازحًا: "هطلعهم جبل الجلالة وارجعهم هيبقوا مية مية".

وأضاف "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "أنا جاهز لتدريب المنتخب بس هما يستحملوني".

وكان المنتخب الوطنى قد خيب آمال المصريين فى شهر يوليو الماضى فى بطولة أمم أفريقيا 2019، وقال المراقبون إن أداء المنتخب كان نتيجة أخطاء الجهاز الفنى التى بدأت من اختياراته لقائمة المنتخب.