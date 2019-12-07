  • السبت 07 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:55 ص
بحث متقدم
الرئيس عبد الفتاح السيسي

"السيسي" يكرم الفرق الرياضية بالاتحادية

ميركل

لـ المرة الرابعة.. "ميركل" ترتعش على الهواء مباشرة

الشمراني

أول تعليق لعائلة السعودي مطلق النار على القاعدة الأمريكية

وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

قطر تتبرأ من دعم الإخوان: ليس لها وجود

كامل الوزير

كامل الوزير: مستعد لتدريب المنتخب الوطني

تحطم طائرة أمريكية

إسقاط طائرة أمريكية مسيرة فى ليبيا

بسمة

فى عيد ميلاد بسمة.. تواجه هجوما بسبب ديانة جدها اليهودى

الداعية محمد حسان

حسان يرد على شائعة وفاته.. فى أول ظهور له

الشاب مطلق النار في فلوريد

المغامسي عن الشاب مطلق النار في فلوريدا: لا يمثل إلا نفسه

الإعلامي عمرو أديب

أديب لـ"وزير النقل": فتح عينك كويس الفترة الجاية

قطر تتبرأ من دعم الإخوان: ليس لها وجود

الحياة السياسية

وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

متابعات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

شيخ من الأسرة الحاكمة في قطر يكشف من بيده قرار الصلح

#

الحسيني: ستات الإخوان أذكى نساء العالم

#

"بكري": ثورة يوليو مرحلة هامة في تاريخ مصر.. وهناك حملة شرسة لتشويهها

قطر

مصر

دعم

الاخوان المسلمين

الاسلام السياسي

تبرأت قطر على لسان وزير خارجيتها الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، من دعم الإسلام السياسي وحركة الإخوان المسلمين.

وقال بن عبد الرحمن خلال كلمته في منتدى حوارات المتوسط المنعقد حاليًا بالعاصمة الإيطالية روما، إن "الدعم القطري إلى مصر لم ينقطع حتى بعد فترة الرئيس المنتخب محمد مرسي، مؤكدًا أنه ليس للإخوان المسلمين وجود رسمي أو دعم في قطر.

وأضاف حسب صحيفة "الوطن" القطرية، أن "قطر لم تدعم الإسلام السياسي ولا الإخوان المسلمين" وأن دعمها كان للشعوب وليس للأحزاب السياسية، مؤكدًا أن "قطر دعمت تونس وأن قطر ليست حزبًا سياسيًا وإنما هي دولة، وإن ربط قطر مع حزب ما أو أيديولوجية موقف خاطئ.

وقال الوزير القطري: "نحن ندعم الشعوب بصرف النظر عمن يحكمها".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أحمد فؤاد نجم" و"الإسلاميون"!

محمود سلطان

دولة الشركات..(طلعت حرب) في إسرائيل

د. هشام الحمامي

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

ديمقراطية البابا تواضرس

القس مكاريوس فهيم قليني

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي

ديمقراطية البابا تواضرس

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» السكة الحديد: معدلات تأخير قطارت الصعيد 40 دقيقة
» رد نارى لـ"رانيا فريد شوقى" على منتقدى زواجها الثالث
» موعد مباريات كأس مصر
» شاهد.. أردوغان يتلو القرآن فى افتتاح مسجد ببريطانيا
» الموعد والقنوات الناقلة لليفربول وبورنموث
» الجيش العراقي يعلن نزول قوات لحماية المتظاهرين
» "هل يجوز للمرأة طلب الطلاق".. أزهري: في حالة واحدة
» كريم فهمي يقبّل زوجته على أنغام "يا ملطشة القلوب"
» تفاصيل حريق سيارة داخل نفق الأزهر
» حازم إمام: نجم الأهلي سيصبح أفضل لاعب في مصر
» رسالة نارية من رضا عبد العال لنجم الأهلي: أنت هجاص

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:38 م

  • فجر

    05:17

  • شروق

    06:45

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس