قطر تتبرأ من دعم الإخوان: ليس لها وجود

07 ديسمبر 2019 - 10:44 ص

تبرأت قطر على لسان وزير خارجيتها الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، من دعم الإسلام السياسي وحركة الإخوان المسلمين.

وقال بن عبد الرحمن خلال كلمته في منتدى حوارات المتوسط المنعقد حاليًا بالعاصمة الإيطالية روما، إن "الدعم القطري إلى مصر لم ينقطع حتى بعد فترة الرئيس المنتخب محمد مرسي، مؤكدًا أنه ليس للإخوان المسلمين وجود رسمي أو دعم في قطر.

وأضاف حسب صحيفة "الوطن" القطرية، أن "قطر لم تدعم الإسلام السياسي ولا الإخوان المسلمين" وأن دعمها كان للشعوب وليس للأحزاب السياسية، مؤكدًا أن "قطر دعمت تونس وأن قطر ليست حزبًا سياسيًا وإنما هي دولة، وإن ربط قطر مع حزب ما أو أيديولوجية موقف خاطئ.

وقال الوزير القطري: "نحن ندعم الشعوب بصرف النظر عمن يحكمها".