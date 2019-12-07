لـ المرة الرابعة.. "ميركل" ترتعش على الهواء مباشرة

تداول مقطع فيديو للمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، حيث تعرضت لرعشة ظاهرة، وذلك خلال زيارتها إلى معسكر "أوشفيتز" للاعتقال، ما أثار الكثير من القلق حول حالتها الصحية، لاسيما أنها تعتبر المرة الرابعة لها.

وظهرت ميركل في مقطع الفيديو وهي ترتعش وتفقد توازنها بعد وضعها أكليلا من الزهور على جدار الإعدام الذي استخدمه النازيون في قتل الآلاف بمعسكر أوشفيتز.

ومدت يدها بينما يمسك بها رئيس الوزراء البولندي ماتيوس موراويكي للمساعدة حتى لا تسقط.

جدير بالذكر، أم أنجيلا ميركل، ارتعشت في ثلاث مناسبات منفصلة خلال مشاركات عامة هذا العام.