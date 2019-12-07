وزير الأوقاف لـ"السيسي": "سر على بركة الله"

07 ديسمبر 2019 - 11:53 ص

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن مفهوم الشأن العام هو كل ما ينال اهتمام المجتمع أو شريحة عريضة من المجتمع، ومن يتحدث في الشأن العام دون أن يكون متمكنًا من القضية يمكن أن يصدر مشكلة كبيرة بقصد أو غير قصد.

وأضاف "جمعة"، خلال حواره ببرنامج "أستوديو الشارع" المذاع عبر قناة مصر الأولى: "أن الرئيس السيسي يدرك بخبرته خطورة الشأن العام، والتحدث فيه بدون علم أو دراسة، ولهذا دعا إلى عقد مؤتمر للحديث عنه، فليس مقصودًا بالشأن العام الشأن الديني فقط، بل يشمل كل جوانب الحياة.

وأوضح أنه تم التواصل مع عدد من الرموز الثقافية والمختصين للتحضير للمؤتمر، موجهًا رسالة إلى الرئيس السيسي، "سر على بركة الله، اللحمة الوطنية خلفك، وتؤمن بأهدافك".