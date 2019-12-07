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التشكيل المتوقع للزمالك فى مواجهة أول أغسطس

الرياضة

كارتيرون
كارتيرون

محمد عبد الحارس

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استقر الفرنسى كارتيرون، المدير الفنى للزمالك على تشكيل فريقه لمواجهة أول أغسطس الأنجولي، والمقرر لها مساء اليوم السبت على استاد السلام، فى إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عبد الله جمعة، محمد عبد الغنى، محمود علاء، حازم إمام.

خط الوسط: طارق حامد، فرجانى ساسى، محمود شيكابالا، يوسف أوباما، أشرف بن شرقى.

خط الهجوم: مصطفى محمد


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