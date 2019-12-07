  • السبت 07 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر02:10 م
بحث متقدم
إعدام صدام حسين

إعلامية كويتية شهيرة: صدام ما له حسنات وفرحنا بشنقه

ارشيف

صور.. الرئيس السيسي يكرم الفرق والمنتخبات الرياضية

عادل الجبير

الجبير: إيران تصدر الثورات ولا تحترم سيادة الدول

مقتل وإصابة 7 من الشرطة الأمريكية في لويزايانا

اعتقال 6 سعوديين على خلفية إطلاق نار بأمريكا

عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني

السودان يعلن عدد جنوده المشاركين في حرب اليمن

ريما بنت بندر

أول تعليق للأميرة ريما بنت بندرعلى حادث القاعدة الأمريكية

وزير التموين

بلاغ لنائب العام ضد وزير التموين.. والسبب "بيتأنعر"

مقتدي الصدر

قصف مقر مقتدى الصدر بطائرة مسيرة

الزمالك

مفاجأة الزمالك يدرس فسخ تعاقد مهاجمه

بن سلمان : أرامكو ستتجاوز 2 تريليون دولار

بن سلمان : أرامكو ستتجاوز 2 تريليون دولار

بعد شائعات زواجه من درة.. نور الشريف يتصدر جوجل

الصفحة الأخيرة

درة ونور الشريف
درة ونور الشريف

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

"فتنة النجومية".. فنانة شهيرة تكشف كواليس تمثيلها

#

رد ناري من أحمد إبراهيم على شتيمة نجل أنغام له

#

صور تذكارية لواعظات الأزهر مع الإمام "الطيب"

#

كادت الزوجة الخائنة أن تفلت بفعلتها .. لكن الأم كانت لها بالمرصاد

السعودية

انغام

طلب الزواج

موسم الرياض

رغم وفاته، تصدر الفنان نور الشريف محركات البحث في جوجل، حيث انتشرت منذ قليل أخبار تفيد بزواجه من الفنانة درة في السر، وهو ما نفته الأخيرة، مؤكدة أن العلاقة التي تربطها بالفنان الراحل ما هي إلا علاقة أبوية.

وأفادت الشائعات المنتشرة بأن الفنان نور الشريف تزوج من درة قبل عام من وفاته، وبعيدًا عن الإعلام، وأن أسرة نور الشريف كانت على علم بالزواج، وأنها حرمتها من الميراث بعد رحيله.

في المقابل، ألتزمت أسرة نور الشريف الرد عليها.

ونفت الفنانة التونسية درة، كل ما أثير عنها، حيث قالت في تصريحات صحفية، إن "هذه شائعات سخيفة ليس لها أي أساس من الصحة"، مضيفة أن علاقتها بأسرة نور الشريف خاصة زوجته بوسي وابنتهما مي جيدة جدًا، كما كان الفنان الراحل الذي شاركته بطولة آخر أفلامه "بتوقيت القاهرة" بمثابة والدها.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أحمد فؤاد نجم" و"الإسلاميون"!

محمود سلطان

دولة الشركات..(طلعت حرب) في إسرائيل

د. هشام الحمامي

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

ديمقراطية البابا تواضرس

القس مكاريوس فهيم قليني

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي

موت الحقيقة!!

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» هيدي كرم تتشاجر مع والدتها على إنستجرام
» فراش يعتدى على تلميذة فى غرفة الأنشطة بالشرقية
» اختتام التدريب البحري المصري الروسي "جسر الصداقة"
» أنغام تتعرض لموقف محرج في السعودية.. شاهد رد فعلها
» بعد شائعات زواجه من درة.. نور الشريف يتصدر جوجل
» التشكيل المتوقع للزمالك فى مواجهة أول أغسطس
» زوجة الفيشاوي تثير الجدل بعد رقصها في الشارع
» السكة الحديد: معدلات تأخير قطارت الصعيد 40 دقيقة
» رد نارى لـ"رانيا فريد شوقى" على منتقدى زواجها الثالث
» موعد مباريات كأس مصر
» شاهد.. أردوغان يتلو القرآن فى افتتاح مسجد ببريطانيا

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:38 م

  • فجر

    05:17

  • شروق

    06:45

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس