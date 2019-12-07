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والتعليم تعلق..

فراش يعتدى على تلميذة فى غرفة الأنشطة بالشرقية

قضايا وحوادث

وفاة تلميذة بعد اغتصابها داخل مدرسة بالشرقية
وفاة تلميذة بعد اغتصابها داخل مدرسة بالشرقية

متابعات- الدويني فولي

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شاب يعتدى جنسيًا على شقيقته الطفلة وتحمل منه

ألقت المباحث الجنائية بمركز شرطة بلبيس، التابعة لمديرية أمن الشرقية، برئاسة الرائد إسلام عواد، اليوم السبت، القبض على فراش بمدرسة ابتدائية بدائرة المركز؛ على خلفية اتهامه بالتعدي على تلميذة بالصف السادس الابتدائي، والشروع في مواقعتها جنسيًا داخل حجرة الأنشطة بالمدرسة.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ يتهم المدعو “ع.ر” 35 سنة، فراش بمدرسة ابتدائية بقرية “شبرا النخلة” التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، باستدراج طفلة في الصف السادس الابتدائي والشروع في مواقعتها جنسيًا، من الخلف، داخل حجرة الأنشطة بالمدرسة.

وتبين من التحريات الأولية، أن الفراش متزوج ولديه أطفال، فضلًا عن أنه جار الطفلة، والتي تسكن في منزل جدتها لوالدتها نظرًا لانفصال والديها، فيما جرى ضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 15104 إداري بلبيس لسنة 2019، وجرى التحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، والتي أخطرت لمباشرة التحقيقات.

وفي أول رد فعل للتعليم، أصدر محمد علي، مدير إدارة بلبيس التعليمية، بمحافظة الشرقية، قرارًا بشأن واقعة تعدي فراش على تلميذة داخل حجرة الأنشطة، بمدرسة ابتدائية، ومحاولته مواقعتها جنسيًا.

ونص القرار، على نقل الفراش المتهم إلى ديوان عام الإدارة، وفتح تحقيق عاجل في الواقعة، لبيان وكشف ملابساتها.

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