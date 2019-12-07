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هيدي كرم تتشاجر مع والدتها على إنستجرام

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هيدي كرم
هيدي كرم

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انستجرام

مشاجرة

هيدي كرم

نشرت الفنانة هيدي كرم، مقطع فيديو لها مع والدتها، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، حيث تشاجرت مع والدتها بسبب كثرة عدد الأحذية التي تمتلكها.

وظهرت هيدي وهي تقتحم الغرفة على والدتها التي كانت تقوم بإنزال الأحذية الشتوية من فوق خزانة الملابس، قائلة: "وطول النهار تتريقي عليا عشان عندي جزم كتير ولبس كتير!".

وانتهى الخلاف بينهما في المقطع الثاني، بعدما أجبرتها والدتها على استبدال الأحذية الصيفي بالشتوي بدلاً عنها.

وعلقت هيدي: "على مقطع الفيديو، قائلة "يوميات هيدي وأم هيدي العودة"، ليتفاعل معها الكثير من متابعيها.


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