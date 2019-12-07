» بعد تقبيل ابنها لها.. أحلام تثير ضجة على مواقع التواصل

انتشر مقطع فيديو للفنانة أحلام، لاسيما على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي في إحدى حفلاتها بسلطنة عمان، حيث صعد ابنها وقبلها على رأسها أمام الجمهور.

تظهر أحلام في الفيديو، خلال إحيائها إحدى الحفلات في دار الأوبرا السلطانية بسلطنة عمان، يظهر فيه لأول مرة ابن الفنانة أحلام "فاهد" وهو يقبل رأسها بعد انتهائها من إحياء الحفل.

فيما ظهرت أحلام فى الصور بإطلالة من اختيار الاستايلست مايا التل، حيث ارتدت فستانا طويلا مرصعا بالكامل بالتطريزات الراقية التى زادت من قيمة الفستان، وتزينت أكمام الفستان بالريش، وقد حمل فستان أحلام توقيع المصمم العالمى زهير مراد.