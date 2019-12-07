انتحار طالب بالجيزة لفشله فى الحب والزواج

07 ديسمبر 2019 - 02:44 م

شنق شاب نفسه داخل شقته في شارع العشرين بمنطقة فيصل ببولاق الدكرور، وذكرت التحريات والتحقيقات التي جرت بمعرفة ضباط مباحث الجيزة، أن الشاب المنتحر يدعى يوسف 19 عامًا، طالب في مدرسة الصنايع، ويعمل في محل "ألوميتال".

وأوضحت التحريات أنه شنق نفسه بسلك في مروحة سقف غرفته، وبمناقشة شقيقه أقر بأن المنتحر كان يمر بحالة نفسية سيئة بسبب تعدد فشل علاقته العاطفية وعدم قدرته على الزواج.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.