» من يستحق الشبكة في حالة فسخ الخطبة؟.. الإفتاء تجيب

07 ديسمبر 2019 - 02:55 م

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي"يوتيوب" يقول صاحبه:" من يستحق شبكة الذهب في حالة فسخ الخطبة؟".



وقال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، فى إجابته عن السؤال إن الخاطب هو من يستحق الشبكة فى حال فسخ الخطبة، سواء عدل أحدهما أو كلاهما عن عقد الزواج.



وأوضح أمين الفتوى أنه لا يؤثر فى ذلك كون الفسخ من الرجل أو المرأة،لأن الشبكة جزء من المهر، وطبقا للعرف الناس يتفقون عليها فى الزواج وهذا يخرجها من نطاق الهدايا.

