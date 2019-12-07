مفاجأة في هجوم الضابط السعودي على القاعدة الأمريكية

07 ديسمبر 2019 - 03:28 م

كشف مفوض شرطة مقاطعة اسكامبيا الأمريكية ديفيد مورغان ، مفاجأة عن السلاح الذي استخدمه الضابط السعودي مطلق النار داخل قاعدة فلوريدا الجوية الأمريكية، مشيرًا إلى أنه عبارة عن مسدس.

وأكد "مورغان" أن طريقة وجود المسدس دخل القاعدة، لا تزال غير واضحة حيث أن الأسلحة غير مسموحٍ بها داخل القاعدة، مشيراً إلى أن التحقيقات لا تزال جاريةً حول الواقعة.

وكانت السلطات الأمريكية قد كشفت عن اسم الضابط السعودي منفذ عملية إطلاق النار داخل قاعدة جوية تابعة للبحرية الأمريكية في ولاية فلوريدا.

وقالت السلطات إن منفذ العملية التي لا تزال ملابساتها ودوافعها غير واضحة متدرب من المملكة العربية السعودية، يدعى محمد سعيد الشمراني تسبب في مقتل 3 أفراد داخل القاعدة وجرح 7 آخرين.