» وزير النقل يشهد تدشين الخط الملاحي "شرم الشيخ- الغردقة"

07 ديسمبر 2019 - 03:33 م

شهد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، اليوم السبت، تدشين وانطلاق أولي رحلات العبارة "كوين نفرتيتى" على الخط الملاحي "شرم الشيخ- الغردقة"، وحضر مراسم إطلاق الخط رئيس وقيادات شركة الجسر العربي للملاحة، ورئيس وقيادات موانئ البحر الأحمر.

واستقل وزير النقل، العبارة "كوين نفرتيتي"التابعة لشركة الجسر العربي للملاحة، التي ستعمل على هذا الخط، من شرم الشيخ إلى الغردقة في رحله بحريه امتدت لمده ساعتين ونصف، أكد خلالها الوزير في تصريحات صحفية أن إطلاق هذا الخط الملاحي يأتي في إطار مساهمة وجهود وزارة النقل؛ لتشجيع البرامج والمخططات السياحية، وتنوع المنتج السياحي، مشيرا إلى أنه سيشكل جسرا يربط بين المناطق السياحية بمدينة شرم الشيخ، وسانت كاترين، وطابا، والغردقة، والأقصر، وأنه من المقرر أن تقوم العبارة "كوين نفرتيتي" برحلات منتظمة أسبوعيا ستساهم في تيسير زيارة السائحين من شرم الشيخ للغردقة، ومرسى علم، والجونه، والأقصر، وكذلك تمكين وتسهيل زيارة السائحين من مدينه الغردقه لشرم الشيخ، وسانت كاترين، ودهب، وطابا؛ إضافة إلى رحلات مدينة البتراء الأثرية في الأردن، وكذلك نقل العمالة ونقل السيارات والبضائع؛ خاصة وأن هذا الخط الملاحي سيساهم في اختصار المسافة بين شرم الشيخ، والغردقة لحوالي ساعتين ونصف فقط بدلا من 8 ساعات بالطريق البري بينهما.

وأكد وزير النقل، على التعاون المستمر بين شركه الجسر العربي وهيئة موانئ البحر الأحمر، والأجهزة المينائية المختلفة، في مينائي شرم الشيخ، والغردقة، واستمرار اتخاذ كل الآليات اللازمة فيما يتعلق بتسهيل الإجراءات، وسرعة نهوها لضمان استدامة تقديم خدمة متميزة على هذا الخط الملاحي.

ومن جانبه أكد رئيس شركة الجسر العربي، أن الشركة أعلنت عن تخفيضات على الأسعار المعلنة وصلت إلى 15% بمناسبة انطلاق هذا الخط الملاحي، وبمناسبة الأعياد وحتى 31/1/2020 ليصبح سعر التذكرة ذهابا وإيابا 950 جنيه فقط بدلا من 1100 سعر التذكرة الحقيقي ذهابا وإيابا، وأنه يمكن الحصول على تذكرة رحلات الخط من خلال مكاتب الجسر العربي للملاحة في القاهرة وشرم الشيخ، والغردقة، ونويبع، ومكاتب القناة للتوكيلات الملاحية الوكيل السياحي للجسر العربي، والمكاتب السياحية المعتمدة من وزارة السياحة والمنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

وأضاف وزير النقل، أن اختيار العبارة "كوين نفرتيتي" جاء نظرا للمزايا العديدة التي تتمتع بها من حيث السرعة، والاتزان، وفخامة صالاتها، وعراقة صناعتها وجودتها ومزاياها الفنية المناسبة للعمل على هذا الخط؛ حيث تستطيع العبارة نقل 580 راكبا و130 سيارة، و6 أتوبيسات في الرحلة الواحدة؛ حيث تلبي كافة احتياجات هذا الخط البحري، والذي سيساهم في ربط المدينتين السياحيتين الأشهر في مصر، إضافة إلى المساهمة في إحداث تنمية اقتصادية وسياحية، وتجارية في المنطقة، والتسهيل على المواطنين في المدينتين بعد انقطاع خدمه النقل البحري لأكثر من أربع سنوات









