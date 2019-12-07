» مجموعة الأهلي.. النجم الساحلي يقسو على بلاتينيوم بثلاثية

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أبطال إفريقيا

حقق فريق النجم الساحلي فوزًا كبيرًا على إف سي بلاتينيوم الزيمبابوي، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات المرحلة الثانية من دور مجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

سجل ثلاثية النجم الساحلي كل من، كريم عريبي في الدقيقة 23، وياسين الشيخاوي في الدقيقة 46، وحازم الحاج حسن في الدقيقة 92.

بتلك النتيجة يتصدر النجم الساحلي صدارة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، فيما يتذيل بلاتينيوم الترتيب بدون رصيد من النقاط.


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