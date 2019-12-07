  • السبت 07 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر06:17 م
بحث متقدم
محمد صلاح

أهالي قرية «صلاح» يرفضون نقل أبنائهم لمعهده الأزهري

ليفربول

بث مباشر.. مباراة ليفربول «صلاح» وبورنموث

متظاهري بغداد

بالمستندات.. «حزب الله» متورط في قتل متظاهري بغداد

أنغام وزوجها

زوج أنغام يثير غضب السعوديين بتصرف غير لائق

السفارة السعودية

السعودية تعيد فتح سفارتها في دمشق قريبًا

جثة

انتحار أمين شرطة بإشعال النار في جسده

ضاحي خلفان

ضاحي خلفان ينشر فيديو «شُكر» لـ«قطر»

السعودية

«بن سلمان» يفجر مفاجأتين في النمسا

جانب من الفعاليات

وزير النقل يشهد تدشين الخط الملاحي "شرم الشيخ- الغردقة"

منفذ الهجوم "السعودي"

مفاجأة في هجوم الضابط السعودي على القاعدة الأمريكية

فقد نصف رأسه ويتعلم المشي.. قصة مأسوية لمطرب شهير

الصفحة الأخيرة

مغني الراب الألماني "نيكو بي"
مغني الراب الألماني "نيكو بي"

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

قصة موقف محرج تسبب فيه توأم الفنانة عبلة كامل: كانت فضيحة

#

أصيب بالعمى ورفض التسول.. قصة مطرب شهير

#

قصة اللاعب الذى فقد بصره بالمعلب وتحول لمشجع

#

أعظم قصة حب

مغني الراب الألماني

نيكو بي

تحدث مغني الراب الألماني الشهير "نيكو بي"، لحادث مأسوي تعرض على إثره لفقدان ما يقرب من نصف رأسه.

وتحدث المغني الألماني لأول مرة عن حالته الصحية، منذ تعرضه لهذا الحادث، وذلك خلال تصريحات نقلتها شبكة "سكاي نيوز"، حيث أكد أن الانفجار أحرق أكثر من ثلث جلده وأدخله في غيبوبة عميقة.

وأضاف أن الحروق التي تعرض لها إثر الحادث لم تكن شيئًا بما حدث بعد ذلك، مشيرًا إلى أنه تعرض لأربع سكتات دماغية، خلال الأشهر الماضية، لافتًا إلى أنه رأسه تورمت بشكل كبير، مما دفع الأطباء إلى استئصال جزء من رأسه تتضمن عظامًا من الجمجمة، حتى أصبح أكثر من ربع رأسه الأيمن متئاكلًا.

وحسبما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن "نيكو بي" مازال متفائلًا، رغم ما تعرض له، حتى وصل لدرجة أنه يتعلم طريقة المشي مثل الأطفال الصغار، ومع هذا يستعد لإطلاق ألبومه الجديد.

ووقع انفجار في السادس من فبراير عام 2017، عندما كان المغني الذي يعرف أيضا باسم «دكتور كنارف»، يجري تجربة في قبو استديو بمدينة كولونيا الألمانية، لخلط مخدر القنب الهندي شديد التركيز مع غاز البوتان. وكاد هذا الانفجار أن يودي بحياة المطرب إلا أنه نجا بمعجزة، بحسب التفاصيل التي أوردتها صحيفة «ميرور» البريطانية.

ونقل «كنارف» حينها إلى المستشفى، حيث كافح الأطباء من أجل إنقاذ حياته بينما كانت فرصة إنقاذه محدودة بعد أن دخل في غيبوبة لمدة 3 أشهر.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "الإسلام الصوفي" هو الحل؟!

محمود سلطان

دولة الشركات..(طلعت حرب) في إسرائيل

د. هشام الحمامي

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

ديمقراطية البابا تواضرس

القس مكاريوس فهيم قليني

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي

موت الحقيقة!!

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» الاتحاد السكندري يتأهل إلى دور الـ16 بكأس مصر
» مجموعة الأهلي.. النجم الساحلي يقسو على بلاتينيوم بثلاثية
» ريال مدريد يهزم إسبانيول بهدفي «فاران» و«بنزيمة»
» «صلاح» يقود هجوم ليفربول أمام بورنموث
» ضاحي خلفان ينشر فيديو «شُكر» لـ«قطر»
» من يستحق الشبكة في حالة فسخ الخطبة؟.. الإفتاء تجيب
» بعد تقبيل ابنها لها.. أحلام تثير ضجة على مواقع التواصل
» فنانة شهيرة تتنكر في شكل رجل وتفاجئ متابعيها
» هيدي كرم تتشاجر مع والدتها على إنستجرام
» فراش يعتدى على تلميذة فى غرفة الأنشطة بالشرقية
» اختتام التدريب البحري المصري الروسي "جسر الصداقة"

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    06:27 م

  • فجر

    05:17

  • شروق

    06:45

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس