» رسالة «جنش» لجماهير الزمالك قبل موقعة أول أغسطس

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اول اغسطس

طالب محمود عبد الرحيم «جنش» حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، رساله لجمهور ناديه، قبل المواجهة الهامة للفارس الأبيض أمام أول أغسطس الأنجولي، في التاسعة مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات المرحلة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.
وكتب «جنش» عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «صباح الخير على جمهور الزمالك العظيم، مستنيكم النهارده في الاستاد زي ما تعودنا، أنتم اللاعب رقم واحد».
يذكر أن الزمالك تلقى خسارة قاسية في مستهل مشواره بدور المجموعات بالبطولة الإفريقية بعد الهزيمة أمام مازيمبي الكونغولي بثلاثة أهداف دون رد.

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